Обновленный автобусный маршрут запустили в Химках

В Химках начал работу обновленный маршрут № 23 «МЦД Сходня — ЖК „Зеленый город“ — МЦД Лобня». На линии будут работать семь автобусов.

ОБновленный маршрут заменил два других — № 23 «МЦД Лобня — Круглое озеро» и № 44 «МЦД Сходня — Круглое озеро».

Теперь жителям округа проще добираться до станций МЦД, потому что маршрут проходит через основные жилые районы и транспортные узлы, позволяя совершать поездки без пересадок — это удобно тем, кто одновременно использует автобус и электричку или перемещается между разными диаметрами железной дороги.

На линии работают семь автобусов — всего выполняется 59 рейсов. Первый рейс от ЖК «Зеленый город» в сторону МЦД Сходня стартует в 6:00, в направлении МЦД Лобня — в 5:54. Последние рейсы уходят от МЦД Сходня в 22:00, от МЦД Лобня — в 23:10. Протяженность маршрута существенно увеличена, чтобы охватить ключевые точки округа.