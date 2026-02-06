Обновленный агротехнологический класс открыли в школе в Подольске

В Подольске появился обновленный агротехнологический класс для школьников. Его открыли в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который является частью государственной программы «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Инициативу поддержали предприятие «Логика молока» и Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

На открытии присутствовали заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин и вице-президент компании по работе с персоналом Елена Коблюк.

«Открытие агрокласса в Подольске — это не просто новый учебный кабинет, а настоящий мост между школой и высокотехнологичным производством. Мы видим, как меняется сельское хозяйство: это уже не только поля и фермы, а современные лаборатории, цифровые системы и использование искусственного интеллекта», — отметил Дмитрий Черепнин.

Класс организовали в средней общеобразовательной школе имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н. Д. Куимова. Там будет заниматься 21 ученик.

Практические занятия для них проведут специалисты молочного комбината «Чеховский» — флагманского производства компании «Логика молока». Школьники будут работать на самом современном оборудовании.

Для класса уже закупили новейшую технику, в том числе анализаторы качества молока, микропрепараты и рефрактометры.

«Наша задача — показать ребятам, что работа в АПК может быть высокотехнологичной, интересной и перспективной», — отметила вице-президент «Логики молока» Елена Коблюк.

В день открытия для будущих аграриев провели первый мастер-класс. Школьники попробовали проанализировать качество молока, познакомились с основами лабораторной работы и лично пообщались с технологами современного молочного завода.

Уже в следующем году обучение в агроклассе смогут пройти свыше 50 учащихся.

Это уже шестой агротехкласс в Московской области.

Государство поддерживает инвесторов, которые участвуют в проекте: бизнесу могут компенсировать до 90% затрат.