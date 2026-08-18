Обновленные очистные сооружения в Зарайске запустят в этом году

В селе Гололобово продолжается капитальный ремонт очистных сооружений в рамках областной программы развития инженерной инфраструктуры. Мощность обновленного объекта составит 600 кубометров в сутки, что обеспечит очистку стоков для более 1,1 тысячи жителей.

Строительная готовность объекта на данный момент составляет 57%, а все мероприятия идут по утвержденному графику. На площадке уже завершили монолитные работы, возвели аэротенки, обустроили фундаменты и стены административно-бытового комплекса. Сейчас строители монтируют металлоконструкции переходных мостов и возводят трансформаторную подстанцию.

«Мы ставим станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов качества воды, модернизируем очистные сооружения и КНС, отвечающие за надежное водоотведение», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь после завершения всех проверок. Суммарно в Подмосковье до конца года рассчитывают завершить модернизацию шести аналогичных коммунальных сооружений.