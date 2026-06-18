Обновленные детские площадки откроют в Подольске в июле

В Подольске начались работы по замене игровых площадок в рамках мероприятия «Замена и модернизация детских игровых площадок». Все конструкции соответствуют современным стандартам безопасности, а покрытие будет выполнено из резиновой крошки для амортизации при падениях.

На улице Советской, 35/33, площадь объекта составит 100 квадратных метров — здесь установят качалку, качели и игровой комплекс, а по периметру высеют газон. Параллельно ведется асфальтирование площадки на улице Свердлова, у домов 13 и 15, и на улице 50 лет ВЛКСМ, 8. Новая игровая зона займет 200 квадратных метров — здесь установят качалку-балансир, многофункциональный спортивный комплекс, качели с двумя подвесами и игровую зону. Вокруг также обустроят газон. Открытие детских площадок запланировано на последние дни июля.