Обновленную версию виртуального музея истории округа презентовали в Химках

В округе продолжается развитие цифрового патриотического проекта, объединяющего память о героях и исторических событиях Химок. Портал пополняется новыми материалами, включая современные достижения и судьбы жителей, оставивших след в жизни города.

Работа над созданием и развитием виртуального музея в Химках началась около пяти лет назад. Инициатива была поддержана общественниками и волонтерами, а сейчас проект реализуется при участии разработчиков, педагогов, дизайнеров, краеведов и школьников.

К контролю за содержанием платформы привлечен экспертный совет. Его задача — следить за достоверностью информации и логичной структурой размещения материалов.

«Шло время, и мы поняли, что данный сайт нужно расширять. Появились новые лица, новые герои, внесшие огромный вклад в развитие города. Информацию о них также необходимо очень бережно и кропотливо собрать и внести на платформу. Материала становилось так много, что его важно было грамотно распределить по тематическим разделам. Конечно же, все, что было создано ранее, мы бережно сохраняем и переносим на новую платформу. Это наша история, наша память», — отметил заместитель директора Дворца культуры «Родина» Игорь Краснов.

На портале представлены тематические разделы, посвященные различным сферам — от Великой Отечественной войны до достижений в науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Таким образом создается цифровой памятник людям, внесшим вклад в развитие Химок.

Одним из первых участников проекта стала муниципальный депутат Инна Монастырская. Она проводила интервью с ветеранами, собирала воспоминания и архивные материалы.

«Особую ценность портал приобретает в современном контексте. Сегодня, когда наши бойцы участвуют в специальной военной операции, память о подвигах прошлого приобрела еще более глубокое значение. Проект музея активно развивается в рамках патриотической программы „Успех V единстве поколений“, цель которой — объединить химчан разных возрастов и интересов через любовь к России, своему городу и его истории. Этот ресурс помогает воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и уважения к истории», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Онлайн-музей доступен на сайте. Виртуальный формат особенно удобен для молодежи и тех, кто не может посещать офлайн-экспозиции. Проект становится связующим звеном между поколениями, предлагая современный подход к сохранению исторической памяти.