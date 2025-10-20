Обновленную центральную библиотеку в Наро-Фоминске откроют в декабре

Центральная библиотека города превращается в настоящий «город знаний» — проект под названием «Книгополис». На двух просторных этажах уже смонтировано новое освещение, расставляют стеллажи с книгами, обустраивают уютные рабочие зоны и устанавливают современное интерактивное оборудование.

Завершаются работы в творческой зоне — там скоро начнутся театральные постановки и другие культурные мероприятия.

«Книгополис» задуман как библиотека нового формата: современное общественное пространство для чтения, работы и семейного отдыха. Особое внимание при оформлении уделяют культурным кодам Наро‑Фоминска — в экспозициях и оформлении будут отражены дача Якунчиковых, связи с Антоном Павловичем Чеховым и творчество Марии Якунчиковой.

Через панно, постеры и выставки посетители смогут познакомиться с наследием наро‑фоминской ткацкой фабрики, а также с прошлым и настоящим края.