Обновленную центральную библиотеку в Наро-Фоминске откроют в декабре
Центральная библиотека города превращается в настоящий «город знаний» — проект под названием «Книгополис». На двух просторных этажах уже смонтировано новое освещение, расставляют стеллажи с книгами, обустраивают уютные рабочие зоны и устанавливают современное интерактивное оборудование.
Завершаются работы в творческой зоне — там скоро начнутся театральные постановки и другие культурные мероприятия.
«Книгополис» задуман как библиотека нового формата: современное общественное пространство для чтения, работы и семейного отдыха. Особое внимание при оформлении уделяют культурным кодам Наро‑Фоминска — в экспозициях и оформлении будут отражены дача Якунчиковых, связи с Антоном Павловичем Чеховым и творчество Марии Якунчиковой.
Через панно, постеры и выставки посетители смогут познакомиться с наследием наро‑фоминской ткацкой фабрики, а также с прошлым и настоящим края.
Кроме того, в библиотеке готовится специальная экспозиция, приуроченная к 100‑летию Наро‑Фоминска. По словам организаторов, работы находятся на финальной стадии, и уже в декабре «Книгополис» откроет двери для горожан.