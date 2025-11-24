Обновленную территорию Травинского озера открыли для жителей Пушкино
Готовность территории вокруг Травинского озера в Пушкино достигла 95%. Осталось установить малые архитектурные формы, перила на ограждениях и завершить благоустройство.
В целом, обновленная территория готова ко встрече с жителями. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов 20 ноября вместе с коллегами оценил перемены, произошедшие на набережной.
«Данный проект был реализован по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сама концепция, которая здесь применена, она не типовая. Она точечно направлена именно на эту территорию с учетом многих пожеланий и инициатив заказчика. В процессе работы столкнулись с особенностями рельефа местности, которые надо было оперативно устранять», — прокомментировал глава округа.
Был организован отвод воды со всех прилегающих территорий, провели ливневую канализацию, укрепили береговую линию. Это, по словам главы муниципалитета, приведет к долгосрочной эксплуатации модернизированной территории.
С середины лета до ноября проделан большой объем работ. Произведена очистка пруда, благоустроена прибрежная зона: появились беговая и велодорожки, спортивная и современная детская площадка с деревянными элементами, зона с качелями, деревянный настил с шезлонгами, смотровая площадка у воды, лавочки и новая система видеонаблюдения.
Напомним, программа благоустройства округа Пушкинский в этом году масштабная. Выполнили реконструкцию лесопарка «Банный лес» в Красноармейске, закончили вторую очередь благоустройства парка в Ивантеевке. Преображение территории у Травинского озера — значимый шаг в развитии городской среды округа.