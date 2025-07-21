Обновленную спортивную зону открыли в микрорайоне Катюшки в Лобне

На улице Юности, рядом с домом № 1 в Лобне, завершились работы по обновлению спортивной площадки. Теперь здесь появились новые баскетбольные щиты и футбольные ворота, а в детской зоне установлена игровая площадка «Вертолетная станция».
Для поклонников активного образа жизни оборудована современная тренажерная зона. Этот подарок городу подготовила компания «Упаковочные системы». Все новые конструкции изготовлены из надежных и безопасных материалов фирмой «КСИЛ».
Открытие площадки прошло в праздничной обстановке: для детей организовали развлекательную программу с аниматорами, играми и угощениями. Маленькие жители с удовольствием опробовали новые игровые комплексы, а родители отметили удобство и современный дизайн территории.
Напомним, что в 2025 году в округе планируется открыть 22 новых детских игровых пространства. Работы по благоустройству общественных зон продолжаются в рамках программы по созданию комфортной городской среды.
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