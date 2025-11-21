Обновленную смотровую площадку и амфитеатр открыли в парке Толстого в Химках

Реконструкция ключевых объектов зоны отдыха включила модернизацию летней сцены и территории для наблюдения за видами. Все работы по второму этапу преобразований на данный момент полностью завершены.

По информации Министерства благоустройства Московской области, на смотровой площадке появились новые скамейки и урны, выполненные из дерева. Кроме того, здесь уложили новую плитку, установили фонари и смонтировали защитные ограждения. С этого места открывается панорамный вид на Канал имени Москвы и железнодорожный мост.

Рядом с колесом обозрения преобразилась главная сцена: было построено сооружение в форме амфитеатра, заменено напольное покрытие и усовершенствовано освещение. Теперь здесь будут проводиться культурные и спортивные мероприятия, концерты и занятия проекта «Активное долголетие». Обновленная инфраструктура парка призвана повысить комфорт и разнообразить досуг жителей города.