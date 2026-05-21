Обновленную школу откроют в Одинцовском округе 1 сентября

К началу нового учебного года в школе полностью обновят внутреннее пространство: классы, коридоры и рекреации. Особое внимание уделяют модернизации пищеблока — его оснастят новым оборудованием, чтобы улучшить качество питания школьников и сделать меню более разнообразным.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство: высадят деревья и кустарники, обустроят газоны и клумбы, создадут уютные зоны отдыха для детей и взрослых. Для активного досуга и спортивных занятий подготовят футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой и оздоровительных пробежек, а также площадки для тенниса и баскетбола.

Сейчас строители проводят отделочные работы внутри здания, приводят в порядок кровлю и фасад. Параллельно утанавливают оконные блоки — новые окна обеспечат лучшую тепло‑ и звукоизоляцию и позволят эффективнее использовать естественное освещение в классах. Кроме того, специалисты монтируют внутренние инженерные сети: системы отопления, вентиляции, электроснабжения и водоснабжения.