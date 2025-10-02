Обновленную школу № 8 в Химках посетил губернатор Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в одном из старейших образовательных заведений Химок — школе № 8 имени Матвеева. Он оценил работу обновленного учебного заведения.

Андрей Воробьев также поздравил педагогический коллектив с предстоящим Днем учителя.

«К 1 сентября в школе завершили капитальный ремонт — сделали перепланировку, обустроили кабинеты, библиотеку, столовую, спортивный и актовый залы, заменили инженерные сети и кровлю. Дети приступили к занятиям в современной школе. Благодарим за реализацию всех специалистов — строителей, дизайнеров, проектировщиков. Также особая благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку», — подчеркнула глава городского округа Химки Елена Землякова.

После ремонта сохранился исторический облик здания, включая муралы в честь ветерана Великой Отечественной войны Григория Муходавкина и участника специальной военной операции Тимофея Воробейкина.

«У нас появились прекрасные светлые кабинеты химии, биологии, физики. Кабинет информатики оснастили новым оборудованием и техникой. Везде — новая мебель. Классы теперь полностью соответствуют современным требованиям. Мы также смогли обновить наш музей, созданный еще Василием Ивановичем Матвеевым», — поделилась директор школы Ольга Игнатьева.

Кадетское движения является отдельной гордостью школы, где работают шесть специализированных классов. Ученики активно участвуют в марш-бросках, слетах и форумах, а также успешно представляют город на различных турнирах.

«Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — сказал Андрей Воробьев.

Отметим, что школу № 8 имени Матвеева посещают 800 учеников, включая 60 первоклассников. Там работают математические и предпрофессиональные классы. Следующий год учебное заведение отметит 70-летие со дня основания.