Обновленную школу № 7 в Дзержинском откроют 1 сентября 2025 года
Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак вместе с родителями будущих учеников посетил школу № 7, в которой полным ходом идет модернизация. Учебное заведение откроют к 1 сентября следующего года.
Школу № 7 в Дзержинском на улице Угрешской возвели в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Строители обустраивают там шахты и воздуховоды, монтируют каркасы перегородок, укладывают на крыше утеплитель и влагостойкие материалы.
«Школа особенна тем, что она не простая в плане рельефа. Каскадном она у нас идет», — отметил руководитель проекта школы № 7 Роман Каменев.
Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак и родители будущих учеников осмотрели здание образовательного учреждения. Его площадь порядка двух тысяч квадратных метров. Ни нижнем этаже обустроят актовый зал, пищеблок полного цикла, вмещающий 550 человек, спортивный зал с окнами на крыше.
«Эксплуатируемая крыша — это где мы с вами стоим. Финишное покрытие эксплуатируемой крыши будет просто брусчатка. То есть можно будет выйти и насладиться прекрасным видом карьера», — сказал Роман Каменев.
Эту школу начали строить в 2013, здание учебного заведения пережило несколько консерваций и возобновлений строительства. Компания «Воздвижение» приняла образовательный комплекс в марте 2024 года. Школа была рассчитана на тысячу мест, однако по новому проекту вместимость учебного заведения увеличат еще на сотню мест.
«Все очень ждут открытия, и я читаю во всех пабликах, и также у нас в садике, и в нашей группе многие обсуждают, ждут открытия школы, чтобы отправить сюда всех своих детей. Потому что школа новая, достаточно большая», — поделилась мама дошкольника Татьяна Мохова.
Родители будущих учеников школы задавали вопросы строителям. Так, их волновали системы вентиляции, электроснабжения, видеонаблюдения и пожаротушения.
«Мы эту школу должны открыть 1 сентября следующего года. Мы со своей стороны это еженедельно контролируем на выездах», — подчеркнул глава городского округа Дзержинский Андроник Пак.
В школу № 7 переведут учеников гимназии № 5, их школу в следующем учебном году капитально отремонтируют.
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