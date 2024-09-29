Обновленную школу № 7 в Дзержинском откроют 1 сентября 2025 года

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак вместе с родителями будущих учеников посетил школу № 7, в которой полным ходом идет модернизация. Учебное заведение откроют к 1 сентября следующего года.

Школу № 7 в Дзержинском на улице Угрешской возвели в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Строители обустраивают там шахты и воздуховоды, монтируют каркасы перегородок, укладывают на крыше утеплитель и влагостойкие материалы.

«Школа особенна тем, что она не простая в плане рельефа. Каскадном она у нас идет», — отметил руководитель проекта школы № 7 Роман Каменев.

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак и родители будущих учеников осмотрели здание образовательного учреждения. Его площадь порядка двух тысяч квадратных метров. Ни нижнем этаже обустроят актовый зал, пищеблок полного цикла, вмещающий 550 человек, спортивный зал с окнами на крыше.

«Эксплуатируемая крыша — это где мы с вами стоим. Финишное покрытие эксплуатируемой крыши будет просто брусчатка. То есть можно будет выйти и насладиться прекрасным видом карьера», — сказал Роман Каменев.