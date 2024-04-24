Обновленную школу № 2 в Звенигороде откроют к 1 сентября | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:44 Обновленную школу № 2 в Звенигороде откроют к 1 сентября пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Капитальный ремонт звенигородской школы № 2 имени М. А. Пронина выполнили на 60%. Обновленное учебное заведение планируют открыть к 1 сентября.

Здание построили в 1961 году. При выполнении ремонта учли возраст объекта, и первым этапом работ стало усиление конструкции, дверных проемов, а также стен и пола. Кроме этого, строители выполнили прокладку инженерных коммуникаций: отопления, вентиляции и слаботочных сетей. Сейчас на завершающей стадии обустройство кровли и фасада.

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Также, в порядок приведут и прилегающую территорию. Для школьников оборудуют полноценное спортивное ядро со стадионом, который во внеурочное время смогут посещать все желающие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в Лобне откроют инженерный лицей.

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