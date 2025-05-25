Обновленную после ремонта стоматологическую поликлинику открыли в Подольске

В бывшей городской стоматологической поликлинике в Подольске завершилась масштабная реконструкция, теперь она работает как филиал Домодедовской. Глава округа Григорий Артамонов осмотрел обновленные кабинеты больницы.

Возможности медучреждения после ремонта увеличились в два раза. В здании на улице Красная выполнили внутреннюю отделку помещений, закупили новую медицинскую мебель и технику, обустроили зоны ожидания для пациентов.

«Не прошло и года, мы видим, что один из корпусов подольской стоматологии существенно изменился. Установили новый компьютерный томограф, закупили современное медицинское оборудование: раньше было семь стоматологических установок, сейчас их 15. Провели комплексный ремонт помещений, впереди — ремонт фасада. В этом году обновление здания полностью завершим», — отметил главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.