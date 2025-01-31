Обновленную плотину в Коломне переведут в автоматический режим

Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида посетил Коломну с рабочим визитом. Он сообщил, что обновленную плотину на реке Коломенке планируется автоматизировать.

На данный момент работу гидроузла контролируют дежурные сотрудники. В дальнейшем при подъеме воды регулировка будет осуществляться в автоматическом режиме. Для этого есть все возможности, сообщил Павел Бида.

Глава Коломны и министр экологии обсудили перевод гидроузла в автоматический режим в ходе рабочего визита.

«Обновленная плотина на реке Коломенке — гидротехническое сооружение, от которого зависит безопасность набережной у конькобежного центра и исторических объектов культурного наследия Коломенского кремля», — сказал Александр Гречищев.