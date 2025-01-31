Обновленную плотину в Коломне переведут в автоматический режим

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида посетил Коломну с рабочим визитом. Он сообщил, что обновленную плотину на реке Коломенке планируется автоматизировать.

На данный момент работу гидроузла контролируют дежурные сотрудники. В дальнейшем при подъеме воды регулировка будет осуществляться в автоматическом режиме. Для этого есть все возможности, сообщил Павел Бида.

Глава Коломны и министр экологии обсудили перевод гидроузла в автоматический режим в ходе рабочего визита.

«Обновленная плотина на реке Коломенке — гидротехническое сооружение, от которого зависит безопасность набережной у конькобежного центра и исторических объектов культурного наследия Коломенского кремля», — сказал Александр Гречищев.

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна
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Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна
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Плотину в Коломне построили в 1964 году. Ее капитальный ремонт завершился в 2024 году в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Специалисты расчистили и укрепили верхнюю часть и откосы, отремонтировали узел управления, заменили ветхое оборудование на новое отечественного производства, установили затворы, уложили новые трубы для пропуска воды и обустроили насыпи. По подсчетам специалистов, обновленное сооружение прослужит не меньше 50-60 лет при условии правильной эксплуатации.

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