Обновленную площадку в ЖК «Домодедово парк» подготовили к зимнему сезону

В городском округе Домодедово, в жилом комплексе «Домодедово парк», завершены работы по обновлению спортивной площадки к зимнему сезону. С наступлением устойчивых морозов здесь планируют залить каток.

Площадка универсальна и предназначена для использования в любое время года. Летом здесь можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и заниматься другими активными видами спорта. Зимой же на площадке появится ледовое покрытие, которое подойдет как для хоккея, так и для свободного катания.

На объекте уже установлены борта, уложено резиновое покрытие, оборудованы теплые раздевалки, освещение, а также нанесена разметка и установлены скамейки для переодевания. В настоящее время подрядчик завершает устранение мелких недочетов.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева выразила уверенность, что площадка станет популярным местом для жителей и будет мотивировать их к здоровому образу жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».