Обновленную лесопожарную станцию открыли в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов побывали на торжественном открытии лесопожарной станции. Они также осмотрели качество ремонта здания и благоустройство территории.

Лесопожарную станцию первого типа «Чехов» филиала Подольский — «Русский лес» открыли в городском округе Чехов. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил специалистам ключи от автоцистерны повышенной проходимостью 1,6-40 с пожарным оборудованием, автомобиль грузопассажирского «Niva Travel», современные компьютеры и бензомоторные пилы. Он также отметил их высокий профессионализм и командную работу.

«Тот вклад, который делаете вы, он не измерим. Потому что лес — это наши, так сказать, легкие, это приятное времяпровождение для наших жителей. И как раз модернизация лесопожарной станции обеспечит вам более комфортные условия для работы», — сказал глава Чехова.

Михаил Собакин вместе с Евгением Агуловым обошли отремонтированное здание и обновленную территорию лесопожарной станции. Работы здесь провели в рамках госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы».

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