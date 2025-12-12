Обновленную краеведческую книгу представили в музее Лыткарина

Кульминацией вечера стала презентация второго издания книги «Лыткарино. Вот моя деревня…». Участники подвели итоги многолетнего труда: на протяжении долгих лет они собирали, изучали и систематизировали краеведческие материалы. Результатом стало переработанное, исправленное и дополненное издание, обогащенное новыми фактами и подробностями.

Сотрудники Лыткаринского историко-краеведческого музея выразили благодарность всем, кто внес свой вклад в создание этой уникальной книги. Отметив, что без их труда, личных архивов и ценных воспоминаний невозможно было бы собрать такую полную и достоверную картину прошлого. В этот же день для гостей открылась и новая экспозиция «Русская изба».

«Эта выставка стала настоящим порталом во времени, позволив каждому посетителю прикоснуться к повседневной жизни лыткаринских крестьян. Гости с интересом разглядывали предметы быта и орудия ремесел: здесь были представлены старинная прялка, глиняная посуда, ткацкий станок и множество других вещей, которые еще относительно недавно являлись неотъемлемой частью крестьянских хозяйств», — сообщили организаторы.