Обновленную котельную открыли в деревне Мизиново в Лосино-Петровском

В деревне Мизиново городского округа Лосино-Петровский торжественно открыли котельную после капитального ремонта. Она обеспечит теплом 44 дома и свыше тысячи жителей населенного пункта, а также четыре социально-значимых объекта.

Администрация Лосино-Петровского и подрядная организация ООО «Твэл» заключили контракт в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Подрядчики отремонтировали два котла, выполнили обмуровочные работы, провели гидравлические испытания, поменяли два катионовых фильтра.

Обновленная котельная снабдит теплом 44 многоквартирных дома, а также детский сад, школу, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Модернизированное оборудование обеспечит стабильную температуру в помещениях и исключит риск простоев и аварий.

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