Обновленную картинную галерею имени Горшина открыли в Химках

Химкинская картинная галерея имени Горшина вновь открыла свои двери для ценителей искусства после масштабного обновления экспозиции. Она хранит уникальную коллекцию произведений выдающихся русских художников: Айвазовского, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других.

Проект реэкспозиции, занявший два месяца, кардинально преобразил выставочное пространство и значительно обогатил коллекцию новыми ценными приобретениями.

Ключевым изменением стала полная модернизация системы развески произведений. Теперь металлические и пластиковые тросы способны выдерживать вес до 100 килограммов, что позволяет экспонировать крупноформатные полотна и дает кураторам больше возможностей для создания гибких выставочных проектов. Единый белый цвет стен во всех залах создает нейтральный фон, позволяющий зрителю полностью сосредоточиться на художественных произведениях.

«Галерея получила подарок от государства в лице министерства культуры пять живописных картин советских художников. Среди которых есть большое сюжетное полотно туркменского художника. Мы очень рады, что коллекцию Сергея Николаевича Горшина пополнила сюжетная работа, потому что чаще Сергей Николаевич собирал пейзажи, и в нашей экспозиции любая сюжетная работа — это особое достояние», — подчеркнула Марина Самбур.

Уже 12 сентября галерея представит новый выставочный проект — работы знаменитого русского художника Василия Верещагина.

Галерея Горшина в Химках находится по адресу: улица Московская, дом 15.