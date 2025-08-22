Обновленную к 1 сентября школу № 7 проверили в Балашихе

В преддверии 1 сентября директор школы № 7, депутат горсовета Балашихи Галина Ченцова провела экскурсию для родительского комитета, продемонстрировав готовность заведения к новому учебному году. Школа преобразилась: там обновили мебель, выполнили ремонт, благоустроили территорию, закупили новые учебники.

Родители посетили ключевые помещения школы — спортзал, столовую, классы, мастерские для уроков труда — и высоко оценили качество проведенных работ.

Подготовка учебного заведения к 1 сентября — часть масштабной работы по улучшению образовательной среды в Балашихе. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуют меры поддержки педагогов. В рамках проекта «Топ 100», направленного на привлечение лучших учителей и выпускников из других регионов, с 1 сентября 2025 года предусмотрены единовременные выплаты: полтора миллиона рублей для опытных педагогов и 500 тысяч рублей для молодых специалистов.

Кроме того, в Балашихе действует программа компенсации аренды жилья для учителей. По решению Совета депутатов с сентября прошлого года педагоги пяти дополнительных профилей — иностранный язык, история, география, технология, физкультура — получают ежемесячную поддержку в размере 15–20 тысяч рублей. Учителям топ-7 востребованных предметов по области компенсируют до 30 тысяч рублей аренды.