Обновленную гимназию № 2 откроют в Красногорске 1 сентября

Корпус гимназии № 2 в Красногорске строился в далеком 1968 году. Капитальный ремонт стал для здания первым.

Реконструкцию проводят в рамках Народной программы «Единой России». В здании площадью более 4 тысяч квадратных метров специалисты уже сделали новую кровлю, заменили коммуникации, установили окна и двери. Сейчас в классах ведется финишная отделка. Параллельно рабочие завершают утеплять и штукатурить фасад.

«На данный момент процент выполнения — 62. Выполнены все черновые и отделочные работы, прокладка инженерных сетей. Сейчас выполняется отделка мокрого фасада, а также чистовые работы по отделке внутри здания, начаты работы по благоустройству», — рассказал начальник строительного участка компании «СТК» Григорий Чебан.