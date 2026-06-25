Обновленную гимназию № 2 откроют в Красногорске 1 сентября
Корпус гимназии № 2 в Красногорске строился в далеком 1968 году. Капитальный ремонт стал для здания первым.
Реконструкцию проводят в рамках Народной программы «Единой России». В здании площадью более 4 тысяч квадратных метров специалисты уже сделали новую кровлю, заменили коммуникации, установили окна и двери. Сейчас в классах ведется финишная отделка. Параллельно рабочие завершают утеплять и штукатурить фасад.
«На данный момент процент выполнения — 62. Выполнены все черновые и отделочные работы, прокладка инженерных сетей. Сейчас выполняется отделка мокрого фасада, а также чистовые работы по отделке внутри здания, начаты работы по благоустройству», — рассказал начальник строительного участка компании «СТК» Григорий Чебан.
На объекте трудятся более 60 строителей. Завершить работы планируют к началу учебного года. Проект предусматривает не только обновление конструкций здания. В гимназию также закупят новую мебель и современное оборудование.
Кроме гимназии № 2, капитальный ремонт сейчас ведется в Красногорском колледже и детском саду поселка Мечниково. Всего же в планах на этот год — построить в Подмосковье 20 школ и 26 дошкольных учреждений. Еще почти 100 социальных объектов капитально отремонтируют.