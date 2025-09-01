Обновленную гимназию № 1 имени Баландина открыли в Балашихе

В гимназии № 1 имени Баландина в Балашихе 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Праздник собрал учеников, юнармейцев, кадетов, а также почетных гостей: председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, главу городского округа Сергея Юрова, начальника управления по образованию Александру Зубову и прокурора Балашихи Дмитрия Девятко.

В ходе ремонта обновили фасад здания, модернизировали внутренние помещения, расширили столовую, создали новые учебные кабинеты, актовый зал, а также обустроили стадион и спортивную площадку. Гимназия стала одной из лучших в Балашихе по оснащению и комфорту.

«1 сентября — любимый праздник в нашей стране. Сегодня особенный день: гимназия открывается после капитального ремонта. Это школа с богатой историей, притягивающая поколения выпускников. Теперь она соответствует современным стандартам — красивая, удобная и долгожданная», — отметил Игорь Брынцалов.