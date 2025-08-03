Обновленную Доску почета откроют ко Дню города в Химках

На заседании Совета депутатов определили имена жителей Химок, которые будут внесены на обновленную Доску почета. В состав вошли бойцы и ветераны СВО, учителя, медицинские сестры, культурные и спортивные работники, воспитатели и участники добровольческих движений.

Все на Доске почета разместят 30 выдающихся жителей.

«2025-й год объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества. В год 80-летия со Дня Великой Победы мы продолжаем реализацию патриотического проекта „Успех в единстве поколений“. Каждый из наших героев — пример для подражания и гордость всего округа», — отметила глава Химок Елена Землякова.

На Доске почета разместят имена членов Ассоциации ветеранов СВО, а также сотрудников и предприятий и учреждений округа, которые достигли высот в профессиональной и общественной деятельности.

Обновленный стенд на Московской улице откроют накануне Дня города. Это ежегодная традиция в муниципалитете.