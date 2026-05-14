Обновленную амбулаторию открыли в селе Конобеево в Воскресенске

В городском округе Воскресенск после капитального ремонта в рамках народной программы «Единой России» по развитию сельских территорий открылась сельская врачебная амбулатория. Медицинское учреждение площадью 560,5 квадратного метра теперь отвечает самым современным стандартам.

Строители отремонтировали кровлю и отмостку, заменили все окна и двери, привели в порядок системы отопления и вентиляции. Помимо удобного пандуса с поручнями на входе, в здании появился специальный вертикальный подъемник.

Амбулатория обслуживает 3529 человек, включая 649 детей. Пациентам доступен широкий спектр медицинских услуг в шаговой доступности. На первом этаже разместились кабинет педиатра, дневной стационар на пять коек (терапия) и кабинет забора крови. Взрослые могут попасть на прием к врачу общей практики или терапевту, сделать ЭКГ и пройти диспансеризацию, не выезжая в город. Для детей и взрослых работают отдельные процедурные и прививочные кабинеты.

Также здесь начал постоянный прием врач-стоматолог. Часы работы — с 8:30 до 14:30. Оформить талон можно через портал госуслуг, сайт zdrav.mosreg.ru, по единому номеру 122 или через инфомат.