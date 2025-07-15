Обновленное меню представят в школах Подмосковья 1 сентября

В школах Подмосковья уделяют особое внимание питанию детей. С 1 сентября завтраки и обеды в учебных заведениях региона станут еще вкуснее и разнообразнее.

Утром школьники смогут насладиться круассанами, блинчиками и хлопьями с молоком.

В обеденное время детям будут подавать куриный шницель, хрустящие рыбные палочки, а также увеличенные порции свежих овощей и фруктов.

Родители смогут лично оценить новое меню в рамках проекта «Родительский контроль». Подробности можно узнать в Telegram-канале.

Нововведения коснутся всех образовательных учреждений Подмосковья и вступят в силу с начала учебного года.