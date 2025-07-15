Обновленное меню представят в школах Подмосковья 1 сентября
В школах Подмосковья уделяют особое внимание питанию детей. С 1 сентября завтраки и обеды в учебных заведениях региона станут еще вкуснее и разнообразнее.
Утром школьники смогут насладиться круассанами, блинчиками и хлопьями с молоком.
В обеденное время детям будут подавать куриный шницель, хрустящие рыбные палочки, а также увеличенные порции свежих овощей и фруктов.
Родители смогут лично оценить новое меню в рамках проекта «Родительский контроль». Подробности можно узнать в Telegram-канале.
Нововведения коснутся всех образовательных учреждений Подмосковья и вступят в силу с начала учебного года.
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