Обновленная стоматологическая клиника открылась в Подольске
Современная стоматология начала работать в городском округе. Совсем недавно в ортопедическом отделении завершился ремонт, и изменения впечатляют.
Теперь здесь появились светлые кабинеты, новейшее оборудование и удобная мебель для пациентов. Заведующая стоматологическим отделением Домодедовской городской поликлиники Надежда Николаева рассказала, что раньше постоянно ломалась аппаратура, приходилось вызывать техников, что затрудняло прием пациентов. «Сейчас таких проблем вообще нет, они полностью исчезли», — отметила медик.
Главный врач Домодедовской поликлиники Михаил Каюгин провел экскурсию для главы округа Григория Артамонова. Обновления коснулись не только ортопедии, но и рентген-кабинета. Здесь теперь современный томограф, а старые черно-белые снимки заменены цифровыми изображениями, которые по щелчку отправляются на компьютер лечащему врачу.
«Перспективы развития у Подольской стоматологии очень большие. К концу первого квартала 2025 года мы планируем заменить все оставшееся оборудование в корпусе на Красной улице, сделать ремонт регистратуры, чтобы она обрела современный внешний вид, была удобной для пациентов и персонала, выглядела достойно», — поделился Михаил Каюгин.
Также запланировано обустройство нового рентген-кабинета. Все эти улучшения помогут сократить очереди и повысить качество услуг. Каждый день в стоматологию округа обращаются около 300 жителей. Специалисты оказывают здесь и льготные услуги. Администрацией муниципалитета рассматривается вопрос о расширении программы поддержки для ветеранов боевых действий и детей участников СВО. Туда будет также входить частичная компенсация расходов по зубопротезированию.
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