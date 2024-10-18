Обновленная стоматологическая клиника открылась в Подольске

Современная стоматология начала работать в городском округе. Совсем недавно в ортопедическом отделении завершился ремонт, и изменения впечатляют.

Теперь здесь появились светлые кабинеты, новейшее оборудование и удобная мебель для пациентов. Заведующая стоматологическим отделением Домодедовской городской поликлиники Надежда Николаева рассказала, что раньше постоянно ломалась аппаратура, приходилось вызывать техников, что затрудняло прием пациентов. «Сейчас таких проблем вообще нет, они полностью исчезли», — отметила медик.

Главный врач Домодедовской поликлиники Михаил Каюгин провел экскурсию для главы округа Григория Артамонова. Обновления коснулись не только ортопедии, но и рентген-кабинета. Здесь теперь современный томограф, а старые черно-белые снимки заменены цифровыми изображениями, которые по щелчку отправляются на компьютер лечащему врачу.