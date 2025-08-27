Обновленная школа в поселке Авсюнино откроется 1 сентября

Работы по капремонту Авсюнинской средней школы на улице Ленина в Орехово-Зуевском округе завершаются. Свои двери для учеников образовательное учреждение откроет уже 1 сентября, рассказали в подмосковном Минстрое.

В здании площадью около трех тысяч квадратных метров обновили кровлю и фасад, обустроили входные группы, заменили системы отопления, вентиляции и канализации, а также провели внутреннюю отделку.

«В настоящее время на объекте работают 105 человек, 10 единиц техники. Ведут пусконаладочные работы, собирают и расставляют мебель, осуществляют электромонтажные работы, завершается благоустройство прилегающей к школе территории», — говорится в сообщении ведомства.

Работы осуществляются по госпрограмме капремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».