Обновленная школа в деревне Малая Дубна откроется 1 сентября

В деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа завершили капремонт школы № 17. Сейчас специалисты наводят порядок в помещениях, устанавливают мебель, а учителя готовят свои кабинеты к началу учебного года.

Здание, оформленное в ярко-оранжевый и бежевый цвета, стало настоящим украшением поселения. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Маргарита Ветрова отметила, что школа такой не была никогда. В это место теперь хочется идти и работать.

Модернизация затронула абсолютно все, из старого остались только стены. Коридоры стали шире, рядом со спортзалом оборудовали душевые и туалеты. На втором этаже появилось вдохновляющее высказывание Циолковского: «Невозможное сегодня станет возможным завтра».

В региональном Минстрое рассказали, что в День знаний в образовательное учреждение придут 230 учеников, 25 из них — первоклассники.

Капремонт провели по нацпроекту «Молодежь и дети».