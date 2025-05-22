Обновленная экспозиция открылась в музее боевой славы в Коломне

В музее боевой славы в Коломне открылась обновленная экспозиция, посвященная трудовому подвигу жителей города в годы Великой Отечественной войны. Центральным экспонатом стала саперная лопатка — незаменимый шанцевый инструмент, который спас жизни десяткам тысяч советских солдат.

Как рассказал секретарь музея Евгений Ломако, именно с ее помощью строились оборонительные сооружения вокруг Коломны. После войны лопата была передана в музей родственниками ветерана как символ долга перед государством.

Новая экспозиция создавалась более трех месяцев командой научных сотрудников и художником Павлом Зеленецким. На стеле в центре зала представлены редкие архивные данные о производстве коломенских предприятий: машиностроительный завод выпускал «катюши», корпуса легких танков и оборонительные сооружения, а в Бочманово изготавливали зенитные орудия. Посетители могут узнать и истории тружеников тыла, и учителей, которые участвовали в акции «Ночь в музее», собравшей десятки площадок округа.

Отметим, что Коломна один из самых популярных туристических муниципалитетов Подмосковья с более чем 50 музеями и двумя новыми, готовящимися к открытию. Ежегодно сюда приезжает около двух миллионов туристов, чтобы увидеть Кремль и попробовать знаменитую коломенскую пастилу и калачи. По словам Ирины Сазоненковой, заместителя начальника отдела развития туризма администрации, интерес к старинному городу продолжает расти.

Обновленная экспозиция Музея боевой славы — еще одна возможность прикоснуться к истории и почтить память героев и тружеников Великой Отечественной войны.