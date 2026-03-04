Обновленная амбулатория открылась в селе Шарапово Одинцова

Завершился ремонт амбулатории в селе Шарапово Одинцовского округа. Медицинскую помощь здесь получают почти две тысячи пациентов, из них 271 — дети.

Обновленное медицинское учреждение готово принимать 40 местных жителей в смену.

«В ходе модернизации была полностью обновлена входная группа, выполнен ремонт внутренних помещений с заменой окон и дверей, напольного и потолочного покрытий. Также мы изменили интерьер и оборудовали комфортную зону ожидания. Теперь пациенты будут получать медицинскую помощь, а специалисты работать в комфортных условиях», — отметил главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Добавим, что в здании оборудованы кабинеты терапевта, стоматолога и процедурная.

Записаться к специалисту на прием можно по номеру 122, через региональный портал Госуслуг «Здоровье», чат-боты в Telegram и MAX. Амбулатория располагается по адресу: село Шарапово, дом № 20.