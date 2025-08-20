Обновление тепловых сетей завершат в Балашихе осенью

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с депутатом городского округа Балашиха Сергеем Степашиным и представителями подрядной организации провели осмотр ремонтных работ на котельных и тепловых сетях. Масштабная подготовка к отопительному сезону в городском округе находится в активной фазе, сообщили в администрации Балашихи.

В микрорайоне Павлино, во дворе дома № 37, ведется обновление тепловых сетей от котельной № 2-35, а также сетей горячего водоснабжения. Согласно новым требованиям, теплотрассу переносят за пределы территории детского сада, чтобы обеспечить безопасность и соответствие нормам эксплуатации.

Еще один важный участок ремонта находится в микрорайоне Южное Кучино на улице Речной. Здесь уже завершена прокладка труб центрального отопления, а стыки прошли ультразвуковой контроль для проверки качества. На текущем этапе специалисты меняют запорную арматуру в центральном тепловом пункте и тепловой камере.

Все работы, включая благоустройство прилегающих территорий, планируется завершить в первой половине сентября.

«Подготовка к отопительному сезону — приоритетная задача. Мы контролируем ход работ, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей в зимний период», — отметил Тарас Ефимов.

Масштабное обновление инфраструктуры в Балашихе направлено на повышение качества жизни горожан и создание комфортных условий в преддверии холодов.