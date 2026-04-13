Обновление станции обезжелезивания воды завершили в Солнечногорске

В поселке Смирновка городского округа Солнечногорск завершены работы по ремонту водозаборного узла с установкой новой станции обезжелезивания. Объект обеспечивает холодной водой более 1200 жителей, которые ранее отмечали неудовлетворительное качество водоснабжения.

8 апреля глава муниципалитета Константин Михальков совместно с заместителями Леонидом Степановым и Эдуардом Машковцевым, членом местной фракции «Единая Россия», депутатом окружного совета Александром Болтенковым, а также представителями ресурсоснабжающей организации и управляющей компании провели осмотр обновленного водозаборного узла.

Специалисты выполнили полную замену фильтрационного оборудования, включая корпуса фильтров, настроили автоматизацию, провели промывку резервуаров и сетей. По результатам замеров вода после очистки соответствует всем установленным нормативам.

«Жители сами подтвердили: вода стала лучше. Но если воде дать постоять, осадок еще может выпадать. Это уже вопрос вторичного загрязнения — старые сети, резервуары. Важно, что жители также отметили: решать вопросы через уполномоченных по территории стало проще и быстрее. И это для меня не менее ценный результат, чем новые фильтры. Мы выстраиваем прямое общение и это всегда работает хорошо. Спасибо жителям Смирновки за терпение и честный диалог», — подчеркнул Константин Михальков.

В апреле запланирована плановая промывка водопроводных сетей. Кроме того, в летний период будет проведена регламентная очистка резервуара чистой воды. Эти мероприятия позволят снизить риск вторичного загрязнения и обеспечить подачу качественной воды непосредственно в дома жителей.