Обновление справки для бесплатной путевки в санаторий упростили в Подмосковье

Подмосковных льготников ежегодно обеспечивают бесплатными путевками в санатории. Мера поддержки стала одной из самых востребованных. Для удобства жителей ее получение упростили — на «Госуслугах» внедрили возможность обновления необходимой медицинской справки .

Получить бесплатную путевку могут федеральные и региональные льготники. Это инвалиды, а также пенсионеры с низкими доходами. Их распределяют автоматически в порядке очереди, в соответствии с рекомендациями врача по сезону и месту лечения.

«Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона получают бесплатные путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Процесс подачи заявления и получения самой путевки у нас максимально упрощен — все можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления справки также электронно», — рассказал глава Минцсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве добавили, что для продления очередности необходимо регулярно обновлять медицинскую справку. Увидеть ее срок действия теперь можно на «Госуслугах». При его завершении необходимо обратиться в поликлинику, а замет подать заявку на обновление документа.

Кроме того, в рамках услуги теперь можно поставить отметку о передвижении на кресле-коляске, чтобы подобрать санаторий с доступной средой.