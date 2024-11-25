Обновление сквера имени генерала Кузнецова в Яхроме завершат в 2024 году

Благоустройство общественной территории в городском округе подходит к концу. Работы выполнены уже на 80%.

Временно исполняющий полномочия главы округа Иван Курданин проверил, как идет реконструкция. Руководитель муниципалитета отметил, что обновленный сквер уже выглядит красиво и должен понравиться жителям.

Глава подрядной организации Владимир Довганенко рассказал, что сейчас специалисты доделывают рулонный газон. Уже уложена тротуарная плитка, смонтировано уличное освещение и камеры видеонаблюдения. В декабре на детской площадке будут установлены малые архитектурные формы.

Озеленение сквера завершено полностью. Здесь высадили спирею, клены, липы, пихты, яблони и сирень. В детской игровой зоне устанавливают качели. На центральном тротуаре сквера уложили асфальтовое покрытие.

Строители уже обустроили бетонное основание для стелы «Населенный пункт воинской доблести». Иван Курданин попросил подрядчика закончить все работы к началу декабря, поскольку на это время в Яхроме запланированы мероприятия в честь годовщины начала

разгрома гитлеровских войск под Москвой.

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