Обновление системы теплоснабжения затронет 290 многоквартирных домов Егорьевска

Обновление системы теплоснабжения в Егорьевске повысит качество коммунальных услуг для 44 тысяч жителей, 290 многоквартирных домов и 58 социальных объектов. О процессе модернизации инфраструктуры губернатор Андрей Воробьев рассказал во время рабочей поездки в округ.

Совместно с первым заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным глава региона в среду осмотрел участок между котельными на Рязанской и Гражданской улицах.

«В Московской области уже не первый год реализуется масштабная программа модернизации систем тепло-, водоснабжения, и Егорьевск не стал исключением. Только в текущем году в округе меняют порядка двух километров теплосетей. Вместе с губернатором мы проинспектировали строительство одной из четырех резервных перемычек", – отметил Геннадий Панин.

Выполнение работ позволит сделать более комфортной жизнь десятков тысяч жителей.

Новые участки дадут возможность перераспределять нагрузку и оперативно переключать потребителей на другие источники при поломках или внеплановом ремонте.