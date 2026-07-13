Обновление сетей водоснабжения проверили в двух микрорайонах Балашихи

В Балашихе оценили реализацию программы модернизации инженерных сетей. Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин в составе проектного офиса проинспектировал объекты в микрорайонах Заря и Северном. Работы развернуты сразу на трех площадках, каждая из которых решает важные задачи по обновлению городской инфраструктуры.

В микрорайоне Заря активно обновляют водопроводные сети — строительная готовность достигла 97% процентов. Подрядчик завершает благоустройство: укладывает асфальт и обустраивает газоны. На участке работают шесть специалистов. После ввода объекта в эксплуатацию стабильное водоснабжение обеспечат более чем 22 тысячам человек. Параллельно в Заре ремонтируют канализационные сети — готовность составляет 64% процента. Сейчас на площадке заняты 10 человек.

В микрорайоне Северном также модернизируют систему канализации — показатель готовности равен 64% процентам. Ведется устройство новых трубопроводов, а также демонтаж и установка колодцев. На объекте задействованы восемь рабочих. Благодаря обновлению системы водоотведения условия проживания станут комфортнее для 3,6 тысячи жителей.

«Результатом всех проведенных работ станет стабильное водоснабжение для порядка 200 тысяч человек. Только в микрорайоне Заря модернизация сетей улучшит водоснабжение для более чем 22 тысяч жителей. Ремонт сетей канализации здесь также идет по графику. Метод прокладки трубопровода выбран самый современный — закрытый бестраншейный способ», — сказал Дмитрий Лабыкин.

Завершить строительно-монтажные этапы планируют в октябре. До 2028 года в округе намерены реализовать 23 объекта по модернизации инженерной инфраструктуры.