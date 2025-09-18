Обновление парка «Липовая аллея» завершат в Богородском округе в ноябре

2025 год в Богородском округе объявлен годом развития территорий. В текущем году в муниципалитете полным ходом ведутся масштабные работы в этом направлении.

Позитивные перемены почувствуют жители города Электроугли. В июне специалисты приступили к первому этапу благоустройства главного парка города — «Липовой аллеи». На территории площадью 3,5 гектара будут обустроены зоны пляжа и отдыха у воды. Получат новую жизнь детские игровые площадки. Также установят торшерное освещение и видеонаблюдение. Появятся новые пешеходные коммуникации и приветственная входная группа. Проведут работы по озеленению.

В настоящее время работы по благоустройству парка «Липовая аллея» идут полным ходом. Осуществляется обновление покрытий пешеходных дорожек, в ближайшее время установят новые скамейки, шезлонги, урны, детский игровой комплекс, опоры наружного освещения. Благоустройство планируют завершить до конца осени.

Вторая часть парка, имеющая статус объекта культурного наследия, также не останется без внимания. На этот год запланировано провести проектирование. Вторая очередь реконструкции запланирована на 2027 год.