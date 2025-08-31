Обновление набережной реки Яузы в Мытищах завершат до конца октября

Первый этап обновления набережной Яузы в Мытищах близится к завершению. Сейчас рабочие проводят укладку плитки и обустройство велодорожки, сообщили в подмосковном Минблаге.

Ремонт охватил участок от улицы Мира до Березовой рощи. На нем создают основания для площадок, формируют дорожно-тропиночную сеть и устанавливают освещение.

Место для прогулок оборудуют лавочками с разъемами для зарядки электронных устройств. В общественном месте будет вестись видеонаблюдения по системе «Безопасный регион».

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить обновление планируют до конца октября.