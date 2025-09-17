Обновление Яблоневого сквера завершат в Красногорске к концу октября

Благоустройство общественного пространства в Красногорске идет полным ходом. Рабочие заканчивают монтаж скейт-площадки, которую дети смогут опробовать уже в конце сентября.

На одной из стен в сквере символично расцвели яблони, ставшие частью арт-объекта и придавшие красок общей строительной картине. Уже видны очертания будущих аллей, выполнена большая часть работ по укладке тротуарной плитки. Сдать объект планируют к концу октября.

Рядом, в городском парке, также идет благоустройство. Там возводят Зеленый театр и основу фонтана. Кроме того, устанавливают аттракционы, современные детские и спортивные площадки, реконструируют скульптуры и входную группу.

Директор МАУК «Парки Красногорска» Алу Бочкаев рассказал, что работы в городском парке находятся на завершающей стадии. Почти полностью демонтировали старые тротуарные сети, укладывают плитку, собирают малые архитектурные формы.

Обновленный парк планируют открыть в ноябре.