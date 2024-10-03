Обновление газовых котлов в Воскресенске завершат к 1 ноября

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил работу котельных округа. С начала октября в муниципалитете запустили отопление в соцобъектах, а полную модернизацию газовых котлов завершат до 1 ноября.

По словам главы Воскресенска, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Алексея Малкина, с 1 октября в зданиях социальной инфраструктуры округа появилось отопление, на днях его дадут в многоквартирные дома.

«Продолжаю плановые объезды по котельным городского округа. Все работы ведутся в усиленном режиме согласно утвержденному графику», — сказал он.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также при содействии Министерства энергетики и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в Воскресенске обновили 4300 метров теплосетей. Из них модернизировали 2500 метров по условиям концессионного соглашения, а один километр реконструировали по программе капремонта.

В нескольких котельных Воскресенска обновляют газовые котлы. Работы завершат до 1 ноября.

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