Обновление дорожного покрытия в Подмосковье: что сделано и что планируется

В 2025 году ФКУ «Центравтомагистраль» провело работы по обновлению верхних слоев дорожного покрытия на наиболее изношенных участках федеральных трасс в Московской области. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, специалисты обновили покрытие на трассах М-9 «Балтия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», А-108 «Московское большое кольцо», А-104 «Дмитровское шоссе» и М-5 «Урал».

Новое покрытие уложили с использованием технологии объемно-функционального проектирования. Это позволяет сделать асфальтобетон устойчивым к неблагоприятным погодным условиям и деформациям. Защитный слой устраняет дефекты и способствует увеличению срока службы дороги.

На федеральных дорогах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым» обновили участки протяженностью 57 и 30 км соответственно. На трассе М-8 «Холмогоры» — еще 20 км. Московский регион включает и другие значимые транспортные артерии, где были проведены работы.

Одним из наиболее важных объектов стал капитальный ремонт трассы М-9 «Балтия» со 118 по 158 км. В результате ремонта количество полос движения увеличили с двух до четырех. Работы возле границы с Тверской областью полностью завершены, а в 2026 году закончат обустройство на участке в районе Волоколамска. Пропускная способность федеральной трассы увеличится вдвое, что ускорит движение транспорта и сократит время в пути.

Также продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Р-22 «Каспий» со 169 по 180 км. Планируется расширение проезжей части с двух до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Работы планируется завершить в декабре 2026 года.