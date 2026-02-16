Обновление детской поликлиники стартовало в Красноармейске

В микрорайоне Северный города Красноармейска начался этап преображения здания, в котором вскоре разместится новая детская поликлиника. Строители приступили к демонтажу ветхих деревянных рам в корпусе «В» медсанчасти № 154.

На смену рассохшимся конструкциям приходят современные энергоэффективные решения. Всего в здании будет установлено 44 двухкамерных стеклопакета. Инженеры отмечают, что новые окна обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией. Распределение новых окон выглядит следующим образом: 29 окон установят непосредственно в кабинетах детского отделения, 15 окон появятся в помещениях аптечного пункта и рентген-кабинета.

«Замена окон — лишь часть масштабных работ. Параллельно внутри двухэтажного корпуса площадью более 1,5 тысячи квадратных метров кипит работа по перепланировке: строители возводят внутренние перегородки, формируя будущую структуру медицинских кабинетов. На объекте задействована слаженная бригада из более чем 20 специалистов, что позволяет выдерживать утвержденный график», — сообщил представитель подрядчика.

Через два года коллектив медиков и их пациенты должны переехать в полностью обновленное здание.