Обновление детских площадок завершили в Воскресенске

Работы по замене игровых площадок закончены в городском округе. Объекты полностью готовы к приему маленьких посетителей.

Обновленные игровые зоны появились во дворах на улице Московская, дома № 6, 6а, 4а, 2в, 2б, 2а, 4в, 8, 4б, 6б, Дзержинского, 1а; Рабочая, дома № 120,128,132,134,130,126,124; Октябрьская, дома № ½, 3, 5, Победы, дома № 11,9,7, в Воскресенске; на улице Комсомольская, дома № 11,12,13,14 в Белоозерске, а также в деревне Щербово, на улице Малага, дома № 2, 3, 4, 5.

На площадках выполнили замену оснований, установили все необходимые игровые элементы и малые архитектурные формы.

«Современные и безопасные площадки — это не просто игровые зоны, а пространства для счастливого детства наших детей. Жители округа видят и ценят эти перемены, которые стали возможны благодаря реализации национальных проектов», — отметил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Замену игровых площадок провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».