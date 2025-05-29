Обмен книгами провели для посетителей Центральной библиотеки в Чехове

Общероссийский День библиотек отметили 27 мая в Центральной библиотеке. Здесь провели первый книжный «Фримаркет» и праздничный концерт.

Фримаркет — бесплатная ярмарка, где люди обмениваются вещами, которые стали им не нужны, но могут принести пользу другому человеку. На мероприятии участники презентовали другим гостям одно из наиболее понравившихся произведений из своих домашних коллекций. В рамках акции каждый смог выбрать интересные издания из книжного фонда пришедших на «Фримаркет» людей.

Также для посетителей провели экскурсию по выставке. Ведущий библиотекарь Марина Денисенко рассказала о первой Императорской публичной библиотеке, которая была основана 27 мая 1795 года Екатериной Второй. Кроме того, на выставке представили уникальные издания: «Всемирную историю библиотек» Бориса Володина и «Российских просветителей» Бориса Заболотских.

В планах организаторов — провести следующий книжный «Фримаркет» в будущем месяце.