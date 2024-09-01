Областные соревнования среди инвалидов стартовали в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Более 80 инвалидов из четырех подмосковных округов поучаствовали в областных соревнованиях «Кубок „Корсара“» в Подольске. Они состязались в уличных играх, толкании ядра и пулевой стрельбе.

В открытых соревнованиях на базе «Ромашка» поучаствовали инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения и общими заболеваниями. Состязания шли два дня.

В первый день участники соревновались в игре в «Городки», толкании ядра, стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, дартсе и ряде других видов спорта. Сегодня состоятся турниры по настольному теннису и спортивному метанию ножа.

«За время проведения „Корсара“ все участники уже стали настоящими друзьями. Главное преимущество этих соревнований в том, что они проводятся в разных видах спорта, которые подходят для всех участников», — сказала председатель Подольского общества инвалидов, муниципальный депутат Татьяна Круглова.

Отметим, что организатором события стал «Спортивный клуб инвалидов „Корсар“». Соревнования прошли при поддержке администрации Подольска и «Волонтеров Подмосковья».

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