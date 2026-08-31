Областные соревнования специалистов лесного хозяйства прошли в Воскресенске

Ежегодное мероприятие провели 28 августа на территории Виноградовского лесничества. Участие в состязаниях приняли специалисты 19 филиалов «Мособллеса», в том числе представители округа Алексей Симонов и Михаил Кузякин.

В этот день состоялись два ключевых события: областной смотр-конкурс «Лесник года» и региональный этап всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный — 2026».

Конкурсная программа включала этапы, максимально приближенные к реальным условиям работы: изготовление деляночных столбов и искусственных гнездовий, работу с буссолью, глазомерную таксацию, разведение костра и тушение условного возгорания, использование мотопомпы, посадку саженцев, раскряжевку бревен бензопилой и преодоление полосы препятствий.

Победителем в номинации «Лесник года-2026» стал Юрий Иконников из Бородинского филиала, второе место занял Антон Лысов из Волоколамского, третье — Святослав Киселев из Звенигородского.

В конкурсе «Лучший лесной пожарный — 2026» первое место завоевал Руслан Темчук из Ступинского филиала, вторым стал Роман Демин из Ногинского, третьим — Кирилл Савельев из Наро-Фоминского.

Мероприятие организовано Комитетом лесного хозяйства Московской области и «Мособллесом» в преддверии Дня работника леса.