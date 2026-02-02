Областные соревнования по всестилевому карате прошли в Лобне

Побороться за Кубок Московской области приехали около 500 спортсменов из разных городов региона. Турнир 31 января принимал Дворец спорта «Лобня».

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам обратились глава Лобни Анна Кротова, директор Федерации карате Северо-Западного округа Михаил Водолазов и заслуженный тренер России, ветеран боевых действий и участник спецоперации Сергей Желтоухов.

Особенностью всестилевого карате является объединение разнообразных техник в единую систему. Неизменными остаются фундаментальные принципы этого вида спорта — способность к расслаблению и ментальной концентрации, мастерство контроля дыхания, силы и энергии, уважение к традициям.

Впереди у спортсменов, занимающихся этим уникальным российским видом спорта, — чемпионат и первенство Центрального федерального округа. Соревнования состоятся 23 и 24 мая и также пройдут во Дворце спорта «Лобня».