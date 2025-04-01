Областные соревнования по воркауту к 80-летию Победы прошли в Дмитрове
Турнир Московской области по воркауту провели в молодежном центре «Родники» в Дмитрове. Мероприятие посвятили годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Организатором состязаний стала команда Workout brothers. Поддержали идею активисты движения «Волонтеры Подмосковья».
Участниками соревнований стали сильнейшие атлеты Московской области и спортсмены из Москвы, Тверской и Брянской областей. Они состязались в трех дисциплинах: силовых упражнениях на выносливость, выполнении зрелищных элементов на турнике и женском фристайле.
Спортсмены из Дмитрова завоевали несколько побед. Победителями в различных категориях стали Денис Афанасьев, Никита Панфилов, Дмитрий Курдюков и София Справцева.
«Такие турниры не просто пропагандируют здоровый образ жизни — они воспитывают в молодежи уважение к истории. 80-летие Победы — это повод вспомнить, что именно сила духа и единство помогли нашему народу выстоять. Сегодняшние соревнования — достойная дань поколению победителей», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.