Областные соревнования по стрельбе из лука прошли в Химках

Зимний этап Кубка Московской области по стрельбе из лука провели в лицее № 10 городского округа Химки. Участие в соревнованиях приняли 83 лучника из Подмосковья и других центральных регионов.

Спортсмены в возрасте от 12 до 70 лет в разных категориях показали мастерство точных выстрелов из блочного и классического лука. Участие в соревнованиях приняли профессионалы, имеющие третий разряд и выше.

«Кубок Московской области является отборочным этапом к главным соревнованиям сезона: первенство России для детей и чемпионат России для взрослых. Мы смотрим на результаты и составляем команду участников, которые будут представлять весь регион», — рассказала президент Федерации стрельбы из лука Московской области Светлана Любанская.

Каждый лучник произвел по 60 выстрелов на расстоянии 18 метров. Помимо возможности представить свой округ на крупных соревнованиях, победители и призеры получили медали и грамоты.

Отметим, что спорту в Химках уделяют особое внимание. Специализированные школы и комплексы оснастили необходимым для тренировок оборудованием, а их воспитанники участвуют в масштабных соревнованиях.